Cueto exime a parlamentarios de responsabilidad por ola criminal: "El Congreso solo hace leyes, fiscaliza y representa"

El Perú se encuentra en el peor momento en cuanto a seguridad se refiere gracias a que el sicariato y la extorsión cobran decenas de vidas a diario. Pese a ello, nuestras autoridades parecen hacer poco y nada para frenar este flagelo e incluso aprueban leyes que atentan contra la lucha que libra la Fiscalía y el Poder Judicial.

Por ello, Exitosa conversó con el congresista José Cueto para conocer sus sensaciones sobre lo hecho por el actual gobierno de Dina Buluarte. Para el integrante de Honor y Democracia, la mandataria y sus ministros carecen de personalidad para poder tomar las decisiones necesarias en la batalla contra la criminalidad.

Durante la conversación con el programa 'Informamos y opinamos', la conductora, Karina Novoa, refutó al parlamentario por la inacción del legislativo para fiscalizar al Ejecutivo en esta crisis que vive el país.

En ese momento, José Cueto aseguró que el Congreso tiene otras funciones y no pueden darle solución a todas las problemáticas del país, ya que esa función es únicamente del gobierno.

"Mucha gente cree que el Congreso es el responsable de todo y el que va solucionar todo. El Congreso solo hace leyes, fiscaliza o representa, no hay más. ¿Quién tiene el poder del empleo del uso de la fuerza? El Ejecutivo ¿Quién tiene los recursos para emplear los medios que sean necesarios? Es el Ejecutivo y lo que falta es decisión para hacerlo", precisó.

Seguidamente, el parlamentario aseguró que Dina Bolaurte y sus ministros no logran ponerse los pantalones y decretar las medidas necesarias para frenar el avance de la delincuencia, el crimen organizado y la extorsión en todo nuestro territorio.

"A la señora Dina y a los ministros les falta decisión política para tomar acciones las cuales tienen que ser radicales. Tú no puedes estar esperando que un ministros con sus policías resuelvan lo que ya se les salió de las manos y no se trata de mandar 100 policías a Trujillo o a otro lado, en esas zonas donde el crimen organizado hay que agarrar y tomar acciones radicales, que no le va gustar a la gente, pero si queremos evitar que el país se vaya al abismo, tienen que tomarse esas decisiones", añadió.