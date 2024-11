Darwin Condori: Este es el protocolo que NO respetaron los policías durante el levantamiento del cuerpo

En conversación con Exitosa, el criminólogo Gustavo Dávila explicó los errores cometidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el levantamiento del cuerpo de Darwin Condori y subrayó que no se respetó el protocolo consignado en los reglamentos.

En diálogo con Katyusca Torres Aybar en el programa 'Exitosa Te Escucha', el especialista aseveró que dicho incumplimiento podría comprometer las investigaciones y arrojar varias dudas sobre los hechos. Además, detalló que, en estos casos, un equipo de especialistas debe ingresar a la escena del crimen siguiendo un procedimiento estricto.

"Ante una situación así, debieron ingresar todos los expertos a tomar todos los indicios, que luego arrojarían toda una descripción que se encontró y para ello, se realizan una serie de procedimientos. Hay incluso procedimientos que se usan para ingresar a la escena de un delito, que no se aplicaron", aseveró el criminólogo.

De igual forma, destacó que no se preservó la escena ni se tomaron las medidas adecuadas para garantizar la integridad de las evidencias. Asimismo, Dávila explicó que el abogado de la víctima ha planteado serias dudas sobre lo sucedido.

Una de las principales hipótesis es que el asesino de Sheyla Cóndor podría no haber actuado solo, y se sospecha que pudo haber recibido ayuda de miembros de la policía o estar vinculado a una red de corrupción.

"Para el abogado de la víctima, este es el inicio de las investigaciones, porque las cosas no han quedado claras, no se sabe sí este feminicida actúo solo o si alguien de la policía lo alertó para que escapara o si se trata de una red de corrupción que es más grande que el criminal. Deslizan la posibilidad de que él no se haya quitado la vida sino que lo asesinaron para que se quede callado porque podría haber brindado más detalles", agregó.