¡De no creer! Cobran 4500 dólares a una pareja por dos tazas de café

09/02/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Increíble pero cierto! Una familia en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos estuvieron al borde del shock tras enterarse que les cobraron 4500 dólares únicamente por dos tazas de café.

En mención, Jesse y Deedee O'Dell indicaron en una entrevista para el medio, Fox 23, que siempre han ido al establecimiento a comprar un capuchino helado y un helado americano por tan solo 10 $ durante 16 años.

Es en ese sentido, que, en enero, decidieron ir a hacer compras para su casa en un supermercado, cuando de pronto, Deedee quiso abonar la cantidad de los objetos adquiridos y su tarjeta fue rechazada para su sorpresa.

"Lo intenté de nuevo porque sé con certeza que tengo el dinero en la cuenta, lo hice una y otra y otra vez hasta que me doy cuenta, sabes qué, esto es muy vergonzoso. Así que salí de la tienda y les dije que volvería enseguida y revisé mi cuenta", señaló la mujer.

Al cerciorarse, vio que, en la cafetería, habían hecho un adicional por 4444 dólares, empero, apuntó que no escogió esa opción y posteriormente, reclamó a la empresa.

"Que esto sucediera fue simplemente un verdadero shock, sé con certeza que no hice eso, pero efectivamente, estaba allí en el cargo. Me dijeron que había un problema con su red. No estoy segura si es un problema localizado o nacional, pero eso es lo que escuché, era un problema con el botón adhesivo".

Lamentablemente, los esposos agregaron que sus vacaciones a Tailandia tuvieron que ser canceladas por este imprevisto y que los boletos no podrán reembolsárselos.

"Mi esposa es originaria de Tailandia y creció en los Estados Unidos. Habíamos planeado hacer un viaje al país en familia el 27 de enero, pero tuvimos que cancelar y estos boletos no son reembolsables".