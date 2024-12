¡De terror! Mujer es atacada a balazos en los exteriores de su casa en Los Olivos: ¿Qué ocurrió exactamente?

En el distrito de Los Olivos, una mujer vivió momentos de terror al ser atacada en los exteriores de su vivienda. A plena luz del día, un sujeto inescrupuloso se aproximó para propinarle disparos, uno de los cuales le ocasionó un fuerte impacto en la pierna. Las autoridades del distrito vienen investigando el caso, a fin de ubicar al criminal.

De acuerdo con un informe de Latina, la víctima se desplazaba por el pasaje Historia, donde se ubica su domicilio. Sin embargo, no se percató que un sujeto encapuchado la seguía con cautela. Momentos antes de ingresar a su casa, fue atacada por el individuo, quien sacó rápidamente su arma y disparó contra ella. Por desgracia, una de las balas le impactó en la pierna.

El agresor huyó rápidamente, mientras que la mujer, quien es madre de familia, quedó tendida en el suelo producto del impacto . Las cámaras de seguridad de la zona registraron el terrible acontecimiento. A su vez, los pedidos de auxilio alertaron a las autoridades, quienes acudieron de inmediato para socorrerla.

Mientras ocurría esta situación, un grupo de trabajadores de seguridad del distrito se encontraba cerca, realizando un operativo para detener a un criminal. En aquel momento, escucharon el disparo y los gritos de la mujer, por lo que acudieron al punto y se toparon con la inaudita escena.

"Fue socorrida inmediatamente por el equipo de rescate que tenemos. Presenta una herida en la pierna derecha. Nosotros nos encontrábamos a las 7:50 a.m. en la captura de un delincuente, cuando escuchamos el sonido del arma y se hace el auxilio correspondiente", mencionó el gerente de seguridad de Los Olivos, William Valladares.

Asimismo, el funcionario edil indicó que la mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, ya se encuentra estable, y viene recuperándose en un establecimiento médico. A su vez, indicó que se vienen realizando las investigaciones correspondientes, a fin de determinar las circunstancias en que se originaron estos agravios.

"Se ha hecho un análisis, y al parecer, se trataría de un mensaje. Se ha conversado con los familiares de la víctima, y refirieron que no han recibido ningún tipo de amenazas. No le han robado nada, ha sido dirigido este accionar", añadió al respecto, indicando que no se descarta un intento de crimen pasional.