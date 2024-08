Delincuentes vacían casa de ingeniera mientras trabajaba: Se llevaron 25 mil soles en efectivo

En el distrito limeño de San Martín de Porres, unos delincuentes ingresaron a la vivienda de una ingeniera para robarse entre pertenencias y más de 25 mil soles en efectivo. La mujer se encontraba trabajando cuando estas personas de mal vivir irrumpieron en su domicilio para prácticamente vaciarla.

Las teorías de la Policía indican que se trataría de entre cuatro a cinco los que ingresaron a su morada al promediar las 10 de la mañana del día 1 de agosto. Según el reporte, se habrían llevado tres televisores de 55 pulgadas y otros electrodomésticos, aparte del cuantioso monto de dinero en efectivo.

Los delincuentes tampoco tuvieron reparo en tomar un vehículo que se encontraba en la cochera de la casa. Pese a sus intentos de llevarse el móvil, los delincuentes no pudieron llevarse más allá el vehículo.

El domicilio quedó completamente afectado y desordenado por el arrebato de diferentes muebles y servicios. Estiman que, en suma, todo el monto referido al robo, sería de más de 540 mil soles, incluyendo los objetos de valor.

La víctima conversó con Exitosa y señaló que su casa habría quedado completamente afectada. Especificó que habrían revisado cada rincón de su casa para llevarse hasta lo que no estaba a la vista.

Además, comentó que todo se trataría de un seguimiento de meses que hampones habrían hecho a su persona, reconociendo sus horas de salida y de entrada. Argumenta a que los delincuentes habrían esperado a que hasta su vecina se aleje de la vivienda para recién poder interceptar el domicilio.

"Desde hace ya buen tiempo veo personas que me siguen, saben en qué momento salgo, saben en qué momento estoy. Saben si salgo a trabajar. Absolutamente todo. Y han esperado a que la vecina no esté cerca o en el parque ara decir 'no hay nadie'", explicó