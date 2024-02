Dengue en el Perú: Gobierno no descarta declarar emergencia sanitaria y trabaja en adquisición de vacuna

El ministro de Salud, César Vásquez, dio cuenta que el Gobierno de Dina Boluarte no descarta la posibilidad de declarar en emergencia sanitaria al Perú debido al incremento de casos de dengue en distintas regiones (3963 pacientes y ocho pacientes a nivel nacional).

En conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) dijo que, si bien el Perú aún no está en una epidemia por la enfermedad, en caso la situación empeore analizarán la necesidad de aplicar dicha medida.

"No es necesario la declaratoria de emergencia. No estamos en una epidemia todavía, hay brotes focalizados en diferentes partes del país que estamos tratando de controlarlos, pero si la situación lo amerita y esto avanza, evaluaremos la necesidad de declarar en emergencia sanitaria. Por el momento no es necesario", manifestó.