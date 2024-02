¡Alarmante! Casos de dengue aumentaron en un 41% en comparación al 2023

El presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Perú, Alexis Holguin, señaló que los casos de dengue aumentaron un 41% en comparación al 2023.

El especialista calificó la situación actual como una epidemia luego de que entre noviembre y diciembre se incrementaran los casos considerablemente. Según señaló, su pico máximo llegaría en los meses de febrero y marzo.

Ante este escenario, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, manifestó su inconformidad con el presupuesto asignado para combatir la enfermedad, alegando que se trataría de un monto insuficiente.

El expresidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite, advirtió sobre el incremento de casos de dengue en la región norteña a consecuencia de los fenómenos climáticos.

Vite también hizo énfasis en problemas específicos que enfrenta Piura, como la ineficacia de los insecticidas utilizados, la falta de un programa de vacunación contra el dengue y la escasez de agua potable en la región. Estos factores, según el especialista, contribuyen significativamente al aumento de los casos.

"Eso lo saben los técnicos, tanto el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros no sabemos porque Piura no solo no tiene hospitales, sino tampoco un buen sistema de saneamiento"; agregó.