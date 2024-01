Ministro de Salud descarta crisis en gabinete Otárola: "Estamos más fuertes que nunca"

El ministro de Salud, César Vásquez, descartó que el gabinete ministerial liderado por Alberto Otárola se encuentre en una crisis, pese a la controversia generada tras la agresión a la presidenta Dina Boluarte y la publicación de audios que revelarían roces entre el Ministerio de Producción (Produce) y el Ministerio del Interior (Mininter).

Durante un operativo de vacunación contra la Covid-19 en el asentamiento humano Ciudad de Gosen de Villa María del Triunfo (VMT), el funcionario aseguró que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tiene "liderazgo" y ejerce autoridad de acuerdo a las indicaciones de la mandataria de la República.

Por otro lado, Vásquez Sánchez prefirió no referirse a los cuestionamientos en contra del ministro del Interior, Víctor Torres, tras disponer el retiro de Jorge Angulo de la comandancia de general de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego del incidente ocurrido en Chiara, Ayacucho.

No obstante, el jefe del Minsa recordó que los encargados de las carteras ejecutivas tienen la potestad de realizar las modificaciones que crean convenientes. "Si ellos pueden tomar la decisión de hacer unos cambios individuales, están en todo el derecho", finiquitó.

Este último lunes, el Gobierno peruano dio por concluida la designación de Jorge Angulo Tejada como comandante general de la PNP por "incompatibilidad" y "falta de idoneidad" para el ejercicio del cargo.

Mediante la Resolución Suprema N.º 019-2024-IN, la cual fue publicada en el Diario El Peruano, se oficializó la salida de Jorge Luis Angulo Tejada y la incorporación de Víctor Zanabria en su reemplazo. El cambio se anunció luego que la presidenta Dina Boluarte fuera agredida por dos mujeres.

Un polémico audio, difundido por Latina, reveló que la ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca, incitó a un dirigente sindical a realizar una marcha contra el Mininter.

La conversación telefónica data del pasado 28 de diciembre entre la titular de Produce y el presidente del Frente de Defensa de la Micro y Pequeña Empresa, Renee Cobeña. El contexto del diálogo responde a la traba de un presupuesto planteado para impulsar las compras públicas a micro y pequeñas empresas.

"No nos deja avanzar. Pídeselo, pídeselo, allí está, pues, el poder gremial. Pídeselo, vayan allá, pídele que la cambie. Yo encantada, porque yo se lo he pedido al ministro, y seguramente por todo el tema de seguridad que tiene en el país, de inseguridad, no ha podido hacerlo, pero yo mañana le voy a reiterar", expresó.