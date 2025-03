Denuncian abandono del Estado y Norvial en búsqueda de desaparecida tras tragedia en Chancay: "Hay una familia destruida"

En entrevista con Exitosa, la familia de la mujer desaparecida en la tragedia de Chancay denunció abandono por parte del Estado peruano y Norvial en su búsqueda, afirmando que han quedado destruidos.

El equipo de Exitosa llegó hasta el distrito de Comas, donde familiares de la mujer desaparecida en la tragedia de Chancay se reunieron para exigir justicia y denunciar que, hasta el momento, la empresa Norvial no se ha acerado al hospital, donde se encuentran las víctimas del terrible accidente en el puente, y así ver cómo es que se encuentran actualmente.

"Que no se hagan de la vista gorda con el dolor ajeno porque hay una familia que está destruida. Esto ya es un trauma para todos, especialmente para mi madre, que va a estar así de por vida. Yo también he dejado de trabajar por ver a mi madre. Norvial y todos ellos no se han encargado de ni siquiera ir al hospital y ver el estado de los afectados", declaró a nuestro medio una de las familiares.

A su vez, la hermana de la fémina desaparecida narró el difícil momento que vive tras lo ocurrido aquella noche: "Yo he viajado con mi hermana y en el momento del accidente yo vi que ella salió. Yo necesito que apoyen, por favor. Es insoportable estar así, pensando dónde está. Estoy mal, yo no puedo estar tranquila".

Además, aseguró sentirse "humillada" por el seguro de mil dólares que ha ofrecido Norvial, sobre todo porque al ser esta una empresa que genera muchísimo dinero, no estarían siendo, desde su punto de vista, empáticos con todo el sufrimiento que actualmente cargan por sus víctimas.

"(¿Cómo se siente usted después de que Norvial le haya ofrecido un seguro de mil dólares?) Humillada, no es posible que una empresa con tanto dinero puede ser así, tan inhumana, no son empáticos con las personas que hemos sufrido, ellos siguen trabajando, no les importa ¿Y nosotros cómo quedamos? Es culpa de la negligencia de ellos por no haber hecho bien su puente", agregó.