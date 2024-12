Denuncian envenenamiento de 17 perros en el Callao: Cuerpos fueron recogidos por el camión de basura

En el Callao se produjo un trágico suceso luego de que 17 perros fallecieran luego de ingerir veneno. El hecho fue denunciado por los vecinos de la zona, que igualmente reclamaron por el actuar de las autoridades al llevarse los cuerpos en el camión de basura.

El domingo 22 de diciembre a las 4 de la mañana se produjo la primera víctima. Según informan los vecinos del distrito de Oquendo, un reciclador de la zona vio como su perrito falleció luego de que la mascota ingiriera veneno.

Los vecinos aseguraron que el trabajador pudo recoger a su compañero animal y pudo darle sepultura. Actividad que no pudieron realizar los demás dueños porque los cuerpos de los canes envenenados fueron recogidos y llevados por el camión de la basura.

Según palabras de los pobladores de la urbanización Santa Luisa, se identificaron 17 perros que perecieron por culpa de la ingesta de veneno, pero no se ha podido identificar quién es el responsable de colocar la toxina al alcance de los canes.

Todo ello ha dado inicio a una exhaustiva búsqueda del culpable por parte de los dueños de las mascota, por lo que buscan obtener las grabaciones de cámaras cerca de la zona donde se produjo el trágico hecho.

Según declaraciones de una vecina, las autoridades han mostrado un completo desinterés en el caso. Ya que se han realizado muchas denuncias, pero estas no han sido recepcionadas por los efectivos policiales.

"Lamentablemente aquí en Oquendo yo he intentado hacer una denuncia por maltrato animal. Incluso llevé la necropsia de un gatito. No procedió porque me indicaron que como no era de nadie, no iba a afectar a nadie", indicó una vecina.