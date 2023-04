¡Deplorable! Makanaky se desnuda frente a comensales en pollería y termina detenido

Einer Gilbert Alva León, el tristemente célebre Makanaky volvió al ojo de la tormenta. El tiktoker peruano acusado por apología al delito de abuso sexual fue captado desnudándose frente a comensales en una pollería.

Salió a la luz nuevas imágenes del deplorable personaje de las redes sociales. A través de un video de TikTok, el usuario @LuhanVT compartió un video en el que Makanaky se desnuda en una pollería.

Desnudarse en público puede ser percibido como un acto indecente o provocativo, y puede generar incomodidad, vergüenza o miedo en las personas que lo presencian. Sin embargo, esto no le importó a Makanaky.

El tiktoker peruano mostró sus partes íntimas mientras los comensales se encontraban degustando diferentes platos de la pollería. Sin embargo, esto no fue de agrado para algunos, quienes se mostraron incómodo por lo ocurrido.

Desnudarse en público tiene consecuencias legales. Por ello, tras exhibirse en la pollería, el tristemente célebre Makanaky fue detenido por la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo a un video compartido por la cuenta Bótame tu ga, Einer Gilbert Alva León fue arrestado por agentes policiales tras desnudarse en la pollería frente a comensales.

A pesar de la difusión de estos videos, aún no se tiene información sobre la situación legal del tiktoker Makanaky.

Makanaky admitió en el programa de YouTube de Jonathan Maicelo que había forzado sexualmente a una menor de edad durante su adolescencia.

Como era de esperar, la confesión de este tiktoker provocó indignación y varias personas pidieron que se tomen medidas contra el influencer.

Por ello, el Ministerio Público decidió abrir una investigación preliminar tras sus controversiales declaraciones.

Debido a estos problemas legales, Makanaky se pronunció en sus redes sociales e indicó que la entrevista con Jonathan Maicelo fue "armada" y que todo fue producto de una broma.

"La violación es algo delicado, y pido a todas las mujeres del Perú disculpas por todo. De todo corazón, perdónenme, yo no quise ofenderlas. Fue una broma, de todo corazón, espero que me perdonen. Disculpas, mujeres muy lindas...", indicó en un primer momento.

"No merezco que esté saliendo todo esto en mi contra, que estén hablando mal de mí. Todo fue armado en un podcast que hice con Maicelo, todo fue 'armani', nada fue cierto y espero que me perdonen porque cometí un error, no pensé que fuera a mayores", agregó.