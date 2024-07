Dina Boluarte carece de experiencia política, según exviceministro Molina: "¿Qué ha cumplido?"

Durante una entrevista con Exitosa, el exviceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, realizó un análisis a la gestión de Dina Boluarte, señalando que la presidenta carecería de experiencia política.

En el programa Informamos y Opinamos, Molina aseguró es importante tener una carrera política, algo que la actual mandataria, según su opinión, no posee.

Ante la consulta de la periodista Karina Novoa, sobre los alcances y proyectos que debe presentar en el próximo mensaje presidencial, el exfuncionario del Estado indicó que la Boluarte prometió mucho, pero hasta la fecha, ha cumplido muy poco.

"El año pasado hizo un discurso de casi 3 horas en 72 páginas (...) ofreciendo medidas tras medidas. Lo que no piensan muchos políticos no entrenados es que, cuando tú prometes algo en un espacio público, más temprano que tarde vas a tener que rendir cuentas sobre eso. La señora, no tiene mucho que decir", indicó

En esta línea, Raúl Molina comentó que, al revisar el discurso del 2023, notó que lejos de llevar a cabo sus propuestas y proyectos, Boluarte no ha logrado cumplir con ello.

"¿Qué ha cumplido? Unos cuántos millones en concesiones y en proyectos de inversión, pero de todo lo demás no he encontrado nada, más bien he encontrado muchísimas cosas no cumplidas", acotó.