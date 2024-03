Dina Boluarte no entregó departamentos a medallistas de Santiago 2023: "Esperemos que cumpla", señala surfista

En entrevista con Exitosa, la surfista María Fernanda Reyes indicó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no cumplió con su promesa de entregar departamentos a medallistas. Según señaló, este incumplimiento "da mucho que hablar".

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, la atleta nacional apuntó que los medallistas de Santiago 2023 no han recibido ninguno de los beneficios que prometió la mandataria.

"Después de las medallas de Santiago no se ha dado ninguno de los beneficios que la presidenta prometió. Eso es correcto. Ella prometió departamentos a todos los medallistas de Santiago 2023 y no lo ha cumplido hasta el momento. Esperemos que después de estar apoyando al deporte lo haga y cumpla con lo que dice porque eso da mucho de que hablar", declaró.

Asimismo, María Fernanda Reyes recordó las criticas de diversos políticos por albergar los Juegos Panamericanos Lima 2019 y aseguró que ellos fueron los mejores de la historia.

"(Sobre críticas a elección de Lima como sede) Lo hicieron en el 2019, comentaron que Perú no iba a llegar y que no se iba a lograr, pero se hizo y fueron los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Todos los países que han venido al Perú lo confirmaron. La pandemia no permitió ver ese impacto y los resultados se ven en Santiago 2023", agregó.