"¡Dina Boluarte nos ha mentido!": Nicolás Lúcar tras hallazgo de documentación Rolex en casa de la presidenta

El conductor de Hablemos Claro, Nicolás Lúcar, criticó a la presidenta Dina Boluarte por presuntamente haber mentido acerca de la adquisición de su reloj Rolex luego de que la Fiscalía halló la documentación en la que se revela que uno de estos accesorios fue comprado en julio del año pasado.

En su editorial para el programa de Exitosa, Lúcar reprochó el pronunciamiento del premier Gustavo Adrianzén tras continuar respaldando a la mandataria alegando que se trata de un "tema personal". En esa línea, recordó que se trata de una funcionaria pública que no declaró el objeto de alto valor dentro de su Declaración Jurada.

Las declaraciones de Lúcar se dan luego de que el premier Gustavo Adrianzén fuera consultado nuevamente acerca de los relojes Rolex de la presidenta el último domingo. Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial señaló que no se ha percatado de los lujosos accesorios que utiliza la presidenta debido a que "no le anda viendo las muñecas a la presidenta".

"Le juro que yo no voy andando viéndole las muñecas a la presidenta. Discúlpeme, yo no sabría reconocer un Rolex original de uno que no lo es. Yo no se lo he visto, como tampoco le he visto la pulsera dorada", expresó para Punto Final.