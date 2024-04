Dina Boluarte: Allanamiento por caso Rolex no fue una sorpresa para la presidenta, según exprocurador

En diálogo con Exitosa, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado se pronunció sobre el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex y señaló que la intervención de la Fiscalía de la Nación no habría sido una sorpresa para la mandataria.

Durante el programa Exitosa Perú con Manuel Rosas, sostuvo que un presidente tiene los medios para estar notificado sobre este tipo de operaciones, por lo que considera que la jefa de Estado habría estado informada de la diligencia que iba a llevar a cabo el Ministerio Público.

"Yo creo que la señora presidenta estaba perfectamente informada del allanamiento que ocurrió en su domicilio y en Palacio de Gobierno. Creo que un presidente tiene los medios para estar informado. Castillo utilizaba la DINI. Yo no veo por qué la señora Boluarte no usó la DINI también. Evidentemente, no fue una sopresa para ella", declaró para nuestro medio.