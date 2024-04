Gustavo Adrianzén sobre paradero de Rolex de Dina Boluarte: "No ando viéndole las muñecas a la presidenta"

Tras el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte y las diligencias en Palacio de Gobierno, la Fiscalía halló el certificado de garantía de uno los relojes Rolex que posee y reveló que el lujoso accesorio fue comprado en el 2023. Ante este escenario, el premier Gustavo Adrianzén negó tajantemente haber visto alguna de las famosas joyas de la mandataria.

En entrevista con Punto Final, el jefe del Gabinete Ministerial fue consultado si es que en alguna ocasión había notado que la jefa de Estado utilizaba este tipo de accesorio en alguna de sus actividades oficiales. El presidente del Consejo de Ministros señaló que no se ha percatado de tal hecho debido a que "no le anda viendo las muñecas a la presidenta".

"Le juro que yo no voy andando viéndole las muñecas a la presidenta. Discúlpeme, yo no sabría reconocer un Rolex original de uno que no lo es. Yo no se lo he visto, como tampoco le he visto la pulsera dorada", expresó para el medio local.