Director del hospital Ate-Vitarte rechaza denuncia de abuso sexual y acusa a presunta víctima por desvío de fondos

El director del Hospital de Lima Este Ate-Vitarte, Elio Rocafuerte, rechazó la denuncia por abuso sexual en su contra y afirmó que la denunciante, una licenciada en enfermería, habría cometido actos de desvío de fondos y falsificación de documentos.

En declaraciones a Exitosa, Rocafuerte señaló que la acusación respondería a una represalia por parte de la trabajadora, quien fue sancionada tras un proceso disciplinario dentro del hospital.

Asimismo, el director del nosocomio aseguró que la denunciante habría falsificado documentos usando su nombre, firma y el sello del hospital para solicitar dinero de manera fraudulenta.

En relación con la denuncia de abuso sexual en su contra, Rocafuerte afirmó que los hechos no corresponden a su gestión y que todo está respaldado con documentos que prueban su inocencia.

"No solo eso, sino que también toma mi nombre y se va al centro comercial y falsificó documentos con mi firma y el sello de la institución, en la cual solicitaba 10 mil soles y todo eso ella lo cobró. La licenciada que mencioné me denunció por tocamientos indebidos. Se vio el caso, pero no es de mi gestión, es del anterior. Todo está sustentado por documentos, mi conciencia está completamente limpia y lo hizo por venganza", agregó Elio.