En diálogo con Exitosa, la periodista Manuela Camacho, reveló que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) no habrían admitido la denuncia de la joven de 18 años que decidió saltar por un tragaluz para huir de sus presuntos abusadores en Ate.

Durante la conversación en el programa 'Hablemos Claro' con Nicolás Lúcar, Camacho denunció presuntas irregularidades durante el proceso de la investigación en el caso de la joven de iniciales H.A.T.P. que fue supuestamente agredida sexualmente en un departamento de Ate por dos amigos del colegio, identificados como Yezmez Michel Zuñiga Huaman y Gustavo Jharel Arce Sulca.

La periodista señaló que la policía llevó a la víctima a una clínica. Sin embargo, cuando los vecinos elaboraron una estrategia de protección para la joven, los agentes del orden se rehusaron a tomar la denuncia, aduciendo que "no podían custodiar el edificio".

"La Policía se rehúsa a tomar la denuncia aduciendo que, en ese momento los vecinos, no sabían de quiénes se trataba. Y les decía que no podían tomar la denuncia a un edificio en vez de reportar un incidente de violencia. Dijeron 'no podemos entrar al departamento', cuando ya lo han hecho en otras ocasiones porque acá hay un acto en flagrancia", señaló Manuela Camacho.