Wanda del Valle, pareja del 'Maldito Cris', insiste en su inocencia: Coronel Revoredo estará enamorado de mí

Un operativo sorpresa realizado en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos, más conocido como penal Santa Mónica, en el que participó un equipo de prensa dejó una particular entrevista: Wanda del Valle (alias 'la Bebecita del Crimen'), pareja del difunto criminal Christopher Fuentes Gonzales (alias 'Maldito Cris'), quien no mostró arrepentimiento alguno.

Durante una inspección sorpresa, las cámaras de Panorama captaron a una de las reclusas y la identificaron rápidamente: Del Valle, ciudadana venezolana que se hizo famosa tras la muerte de su pareja Fuentes Gonzales, sanguinario asesino venezolano que se cobró la vida de un sereno del distrito limeño de Surco.

Vale precisar que 'la Bebecita del Crimen' cumple prisión preventiva tras ser acusada de administrar logísticamente a 'Los Llaneros de Sangre Fría', facción de 'El Tren de Aragua', peligrosa organización criminal venezolana que ha sumado preocupante presencia en el Perú.

Asimismo, la mujer es vinculada al presunto ofrecimiento de una recompensa económica quien acabase con la vida del coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo, a modo de represalia tras el abatimiento de su pareja.

"¿De qué me voy a arrepentir si no he hecho nada? No conozco al coronel Revoredo. Él conoce mi casa más que yo la suya. Me gustaría conversar con él para ver si tiene algún enamoramiento conmigo. Que Dios lo bendiga más bien, a él y a su familia", declaró sobre quien, según la PNP, ofreció cincuenta mil soles por su muerte.