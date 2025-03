Eclipse lunar total en Perú: ¿Cuándo se dará y cómo verlo este 2025?

04/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cada vez falta menos para ser testigos de un nuevo evento astronómico este 2025: Un eclipse lunar total. Afortunadamente, este fenómeno será visible en todo el Perú, y a continuación, te diremos la fecha exacta en qué ocurrirá.

Eclipse lunar total sorprenderá a peruanos

El eclipse lunar total es uno de los eventos astronómicos más esperados por los aficionados y amantes de la astronomía. En esta ocasión, dicho fenómeno podrá ser avistado la noche del próximo jueves, 13 de marzo, hasta la madrugada del viernes 14.

Es así que, en entrevista con 'Andina', el asistente de Investigación de la Agencia Espacial del Perú (CONIDA), Mario Zegarra Valles, explicó que es este evento astronómico se torna especial porque, en primer lugar, será visible de principio a fin en nuestro país.

Segundo, porque la sombra de nuestro planeta cubrirá completamente el disco lunar, lo que hará que progresivamente la Luna llena vaya oscureciéndose.

"Se trata de un eclipse lunar total, visible de principio a fin desde nuestro país. Lo que sucede es que la sombra de nuestro planeta va a cubrir completamente el disco lunar, de tal forma que vamos apreciar en el cielo una luna llena que va a ir progresivamente oscureciendo, debido a esta sombra terrestre proyectada sobre nuestro satélite natural", señaló al medio.

Más detalles sobre el eclipse lunar total

Adicionalmente, Zegarra mencionó que el eclipse iniciaría alrededor de las 10:56 de la noche del jueves, 13 de marzo, pero se tendrá que esperar unos cuantos minutos más para finalmente poder visualizarlo en el firmamento. En cuanto a la fase total, este comenzará a la 1:26 a.m., llegando a su punto máximo a la 1:59 a.m. y culminando casi a las 2:32 a.m.

"El eclipse técnicamente comienza a las 10:56 de la noche del 13 de marzo. Sin embargo, hay que esperar algunos minutos más para poder visualizarlo. La Luna va a entrar en la parte más oscura de la sombra terrestre a eso de las 12:09 de la madrugada del 14 de marzo. El inicio de la fase total de este eclipse comienza a la 1:26 a.m. El máximo del eclipse es la 1:59 a.m. del 14 de marzo y el fin de la totalidad será a las 2:32 a.m.", agregan.

De esta manera, se conoció cuándo se dará el eclipse lunar total de este año, y sobre todo cómo aprovechar el tiempo para poder apreciarlo en su totalidad.