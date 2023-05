Eliane Karp: "Es una fuga" que la esposa de Alejandro Toledo llegue a Israel, afirma Marco Vásquez

En entrevista para Exitosa, Marco Vásquez, director de Panorama, dijo que el supuesto arribo de la esposa de Alejandro Toledo, Eliane Karp, a Israel es una "fuga" tras poseer una orden de prisión preventiva del Poder Judicial en su contra por el 'Caso Ecoteva'.

En diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el periodista de investigación mencionó que las acciones de la ex primera dama serían "previsibles", luego que recuperara su pasaporte y la fianza de un millón de dólares, atribuidas a la justicia de Estados Unidos por parte del exjefe de Estado.

Ante el presunto desplazamiento de la antropóloga, el comunicador puntualizó que sería el "caso más grave" de huida de la justicia peruana, debido al poder que ostentó durante el régimen de Toledo Manrique.

Referente al origen de las investigaciones contra el exjefe de Estado, el periodista recordó que la compra de la vivienda en Las Casuarinas, en Surco, propició que el 'Caso Ecoteva' explotara. En ese sentido, aseguró que la adquisición de esta residencia fue por pedido expreso de Karp a Toledo. Por consiguiente, la israelita estaría igual de "inmiscuida" en el delito de lavado de activos.

Por otro lado, el director de Panorama señaló que la esposa del exmandatario participó en el control de acusación del 'Caso Ecoteva' a fin de engañar a la justicia de Estados Unidos y evitar la extradición.

"Ella se presentó al control de acusación en el Caso Ecoteva con el fin de decirle a los jueces americanos, oye "por si acaso yo me estoy allanando a la justicia peruana que me está juzgado, yo soy una respetuosa, ¿para qué me vas a extraditar", agregó.