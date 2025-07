Erick Osores revela que quedará ciego de ojo izquierdo: "No se volverá a abrir''

16/07/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Fuerzas, Erick! El periodista deportivo Erick Osores entristeció a sus seguidores, al revelar que no podrá recuperar la visión del ojo izquierdo al no calificar a una operación. Ello tras sufrir una aneurisma que desencadenó una terrible hidrocefalia.

En medio de su programa Erick y Gonzalo, que conduce junto a su colega y amigo de años Gonzalo Núñez, comunicador de Exitosa, comentó que pudo sacar cita con un oftalmólogo de alto nivel, sin embargo, este no le dio noticias alentadoras.

¿Por qué no podrá operarse?

El presentador televisivo contó con notoria tristeza que el especialista le comentó que no calificaba para la cirugía. "Por fin pude tener una cita con un doctor de mucho nivel y lamentablemente me dijo que no califico para la operación. Con ganas y ponerle cara a esto, pero mi ojo ya no se volverá a abrir", sentenció visiblemente afligido.

Con esta consulta, Osores esperaba poder someterse a la intervención que le hubiera permitido volver a mover el glóbulo ocular, o por lo menos, la posibilidad de volver a abrirlo. "Y bueno, a partir de ahora seré un pirata'', añadió, tratando de ponerle un sentido cómico a su dificil situación.

No obstante, en una luz de esperanza, el doctor le dijo a Erick que podría volver en tres meses por si hay algún cambio, aunque, no es nada prometedor, y que puede utilizar el ojo derecho sin complicaciones o temor a que suceda lo mismo.

Apoyo en difícil momento

Ante el lamentable anuncio, los mensajes de apoyo y aliento en estos dificiles momentos no tardaron de llegar. Figuras del deporte, personajes de televisión, amigos y seguidores expresaron su respaldo, animandolo a seguir adelante pese al triste momento.

Entre las palabras, le animaban a continuar con sus sueños y metas, manteniendo la personalidad que lo caracteriza en sus varios años frente a las pantallas de la tv peruana.

Por su parte, Osores se mostró conmovido y contento por el soporte, y se comprometió a seguir adelante, sin perder la esperanza que tal vez, más adelante, se pueda realizar el proceso quirúrgico.

De esta manera, el periodista deportivo Erick Osores reveló que perderá la visibilidad del ojo izquierdo al no cumplir con los requisitos correspondientes para someterse a una cirugia de recuperación de vista, tras haber sufrido una aneurisma cerebral que desencadenó en una hidrocefalia. Pese a lo lamentable de la situación, el comunicador se mantiene positivo y animado de continuar con su vida.