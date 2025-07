Jonathan Maicelo dice que actúa mejor que Christian Meier y cuenta por qué se operó la nariz

07/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Fiel a su estilo frontal y sin pelos en la lengua, el boxeador Jonathan Maicelo sorprendió al público con una entrevista cargada de frases contundentes. No solo afirmó que su capacidad actoral superaría a la del actor Christian Meier, sino que también se animó a hablar abiertamente sobre su reciente operación de la nariz ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Maicelo dice que actúa mejor que Christian Meier

Jonathan Maicelo no se anda con medias tintas. En una entrevista concedida al diario Trome, soltó sin anestesia que podría tener más talento frente a las cámaras que el mismísimo Christian Meier.

Así como lo lees. El boxeador dejó en claro que, si se metiera al mundo de la actuación, la rompería ¿Su argumento? Que su preparación física y emocional, curtida en el ring, lo hace más real que varios actores consagrados.

Y no se quedó ahí. Al hablar del recordado galán de novelas peruanas, dijo: "Ya no pasa nada con ese tío" y "Ese tío no está ni en la jugada ya", dejando clarísimo que no le guarda mayor admiración.

Las redes, como era de esperarse, explotaron. Algunos aplaudieron su seguridad, otros lo tildaron de creído, pero todos terminaron hablando de él. Christian Meier, por su parte, no ha dicho ni una palabra hasta el momento.

Y ojo, que Jonathan Maicelo no ve la actuación como un simple juego. Él cree que todo lo que vivió como boxeador le da una capacidad única para transmitir emociones. Según él, la calle, los golpes y las caídas lo hicieron más expresivo que varios actores.

¿Por qué Jonathan Maicelo se operó la nariz?

Jonathan Maicelo también aprovechó la entrevista para hablar de su rinoplastia, dejando en claro que no fue por estética. "No podía respirar", confesó, explicando que sus problemas nasales venían afectando su rendimiento físico y su día a día: "Si no me operaba, me ahogaba".

Según algunos especialistas consultados, este tipo de cirugías funcionales son comunes en deportistas que buscan mejorar su respiración y, por ende, su desempeño. En su caso, el cambio fue más que necesario.

Con sus recientes declaraciones, Jonathan Maicelo dejó varios titulares sobre la mesa. Se midió con Christian Meier en el terreno de la actuación, asegurando que lo haría mejor, y también se animó a hablar de su operación de nariz sin filtros ni rodeos, dejando claro que no se guarda nada cuando habla frente a los periodistas.