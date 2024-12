¿Es el fin? ChatGTP sufre caída a nivel mundial: "Algo salió mal"

26/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de usuarios de ChatGTP reportaron que la popular herramienta de inteligencia artificial de mensajería dejó de funcionar totalmente. Esta caída se suscitó a nivel global, lo que generó la interrogante tras su repentino cese de funciones.

La caída de ChatGTP

Si uno ingresa al chat para conversar con la IA se dará con la sorpresa que no se obtendrá respuesta a lo solicitado y tampoco se podrá entablar una conversación ni pedirle la creación de tareas. Lo único que se podrá observar en la bandeja de mensajeo es un "Algo salió mal".

El mensaje completo que se percibe al realizarle alguna pregunta a ChatGTP es: "Something went wrong. If this issue persists please contact us through our help center at help.openai.com." lo que se traduce como: "Algo salió mal. Si esto persiste por favor contáctenos a nuestro centro de ayuda en help.openail.com".

Este eventual suceso fue descubierto por el servicio de monitoreo 'Downdetector.com', quien lo identificó en la versión original. Posteriormente, este problema pasó a afectar la versión internacional, incluida la que está traducida al español.

Inteligencia Artificial sin funcionamiento

La página web de OpenAI, el servicio al que pertenece ChatGTP, señala en un informe que Sora, la herramienta de IA para crear videos, también se encuentra con dificultades en su funcionamiento. El informe mencionado señala que hay altas tasas de error en ChatGTP, Sora y API.

Su inmensa popularidad puso en tendencia el informe que indicaba los problemas de funcionamiento por los que pasa. Millones de personas le han dado un uso para diferentes actividades, desde tener conversaciones de un tema en particular hasta darle un rolo de trabajo e investigación.

Un informe de la página web 'Xataka' estimó que el servicio de IA contaba con casi 300 millones de personas que lo usaban a la semana. Lo que la convierte en una herramienta demasiado versátil y popular.

Pareja se casa gracias a ChatGTP

La infinidad de usos del programa de inteligencia artificial puede tener espacio en cualquier aspecto. Tal es así, que incluso puedo ayudar a un hombre con sus votos matrimoniales en plena ceremonia de boda.

El video del suceso se viralizó por redes sociales y la novia declaró que parecía que se había casado con el propio ChatGTP. Un curioso momento que no se hubiera podido realizar de darse en estos momentos por la repentina caída de la herramienta de IA.

En resumen, ChatGTP reportó una caída a nivel global y dejó de funcionar. Lo que generó incertidumbre en su enorme cantidad de usuarios activos.