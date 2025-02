"Es un sufrimiento verla así": Madre de bebé que cayó de incubadora exige que se acelere investigación

Julissa Vargas, madre de la bebé de 18 días de nacida, expresó su angustia y dolor tras el incidente en el hospital Sergio Bernales. En una entrevista exclusiva con Exitosa, relató el sufrimiento que está viviendo al ver a su hija en estado crítico debido a las graves lesiones que sufrió al caer de la incubadora en el área de neonatología. La bebé presenta un sangrado en la cabeza.

Actualmente, se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).La madre aseguró que, desde el incidente, no ha recibido ninguna comunicación del hospital sobre la condición de su hija ni detalles sobre su tratamiento.

Julissa Vargas, decidida a obtener justicia para su hija, continúa luchando contra el dolor físico y emocional que le ha provocado este trágico incidente. Aunque la bebé sigue en cuidados intensivos, la madre se mantiene esperanzada en que la pequeña se recupere y que se haga justicia por lo sucedido.

La caída de la bebé en la incubadora ha provocado que los padres sospechen de una posible negligencia por parte del personal médico. El director del hospital, César Baltazar Mateo, declaró a la prensa días después del incidente que la menor estaba mejorando y que no presentaba hemorragias.

Sin embargo, la madre contradijo esta información, aclarando que la bebé sigue en un estado grave. Según Vargas, el golpe en la cabeza de su hija podría tener repercusiones a largo plazo. La pequeña podría sufrir secuelas que afecten su salud en el futuro.

El caso ha provocado una serie de reacciones, tanto por parte de la familia afectada como por la sociedad en general. Las autoridades han prometido acelerar la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

"Todo el sufrimiento que estoy pasando, quiero justicia, el Ministerio de la Mujer me entrevistó ayer porque desde que llegué acá no he tenido ninguna comunicación, no me llaman no me dicen como va, ni el día a día de mi niña", declaró Vargas.