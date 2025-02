Madre de bebé que cayó de incubadora en hospital de Comas solicita ayuda del Minsa y el MIMP: "Les pido que intervengan"

Julissa Vargas, madre de la bebé que cayó de una incubadora con 16 días de nacida en el Hospital Sergio Bernales de Comas, pidió la intervención del Ministerio de Salud (Minsa) y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para garantizar la atención médica de su hija.

La menor, cuya identidad se mantiene en reserva, sufrió una caída dentro del centro hospitalario y su madre teme que no reciba el tratamiento adecuado.

Según Vargas, hasta el momento no ha recibido apoyo por parte del hospital ni de las autoridades sanitarias. La madre busca que otro especialista evalúe a su hija en un hospital con mejores condiciones.

"No salió nadie a decirme que me apoyarán, solo vino la Defensoría del Pueblo para decirme cómo actuarán en el tema penal, porque ellos no pueden entrar", declaró la madre.