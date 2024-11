¡Escándalo en la PNP! Denuncian corrupción en procesos de la Inspectoría General: "Viene de décadas"

En exclusiva para Exitosa, el abogado penalista y director de La Voz del Policía, José Palacios, indicó que existe un grave problema de corrupción en la Inspectoría de la Policía, en el marco del asesinato y descuartizamiento de una joven de 26 años en Comas. Acotó que dentro de este órgano de la Policía, también se cometen actos de corrupción, dejando que aquellos que cometieron infracciones no se vean afectados por una sanción.

El otrora policía indicó que los mismos efectivos de la PNP temen de llegar a la Policía no necesariamente por una sanción que se pueda imponer. Ello en realidad se debería a los cobros que los representantes de esta entidad de la PNP pedirían a los agentes para que no sopese sobre ellos una medida administrativa, correctiva o judicial.

" Nosotros los policías tenemos temor de llegar a Inspectoría General, no para que administren justicia policial, sino para que no los cobren . Así funcionan. Lo digo con mucha vergüenza. Soy Policía, soy suboficial de la PNP , con mucho honor, pero durante mis más de 30 años como policía, he podido advertir un sin número de actos de corrupción. (...) Lo primero, que el mismo órgano que se encarga de investigar , es el que, como decimos criollamente, los sube a la balanza. ¿Para qué? Para mantenerlo, para mantener a este delincuente ", detalló.

En ese mismo orden de ideas, culpabilizó principalmente a los que dirigen la entidad policial, desde el Comandante General de la PNP, el Alto Mando de la PNP y el Comando de la Policía. Asimismo, acusó que esta situación corruptiva no es un aspecto nuevo. Es un hecho que se viene dando desde hace décadas.

El policía fue consultado por la denuncia, que se le fue negada a la familia de Sheyla Cóndor, quienes contaron haberse acercado a dos comisarías para sentar la denuncia; sin embargo, ello fue negado por los efectivos alegando a que se trataba de una situación de una persona de 26 años que podía haberse ido "con el novio".

"Si es que se negaran a denunciar, nuestra ley de régimen disciplinario es muy drástica. Son 10 días de rigor para un efectivo que se niegue a recibir una denuncia, o que no registre la denuncia en el sistema. Son hasta 10 días de rigor. El procedimiento es ese, cualquier ciudadano puede ir a cualquier dependencia policial (...) Y los efectivos encargados no tienen que decir que esa no es su jurisdicción o tú no vives por acá. Tiene que darle todas las facilidades a los ciudadanos para que presenten la denuncia", comentó.