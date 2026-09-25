Midis implementará estrategia 'anemia por impuestos' para reforzar lucha contra enfermedad

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social anunció la implementación de la nueva estrategia denominada Anemia por Impuestos. Esta iniciativa busca utilizar la modalidad de Obras por Impuestos para captar recursos del sector privado hacia la reducción de la anemia infantil.

Maritza Canales, titular del sector, explicó que la propuesta busca sumar esfuerzos desde las comunidades afectadas. Con ello, el Estado coordinará activamente con las empresas privadas interesadas para formular iniciativas que aporten a servicios básicos y mejoren los proyectos de salud pública infantil.

🔴 #ENVIVO | La ministra Maritza Canales conversa en @RadioNacionalFM sobre las acciones del Midis para garantizar la continuidad de los servicios de protección social ante los posibles impactos del fenómeno El Niño. pic.twitter.com/yapEdR44Op — Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (@MidisPeru) September 25, 2026

Trabajo del Midis con ProInversión

Según detalló la ministra Maritza Canales, para TV Perú, el plan consiste en evaluar los distritos con mayores fortalezas públicas para revertir la enfermedad y convocar a las empresas privadas para que financien las obras mediante la modalidad.

Actualmente, el sector trabaja estrechamente con Proinversión en el diseño de una campaña masiva de difusión técnica.

"Estamos trabajando ya con Proinversión para iniciar una campaña de difusión y de priorización", (...). Ahora que vienen las nuevas autoridades con el cambio de gobierno (regional y municipal), hacerles ver esas listas de proyectos para priorizarlos", señaló la ministra.

Esta medida busca presentar listas de proyectos priorizados a las nuevas autoridades regionales y municipales electas tras el cambio de gobierno.

La meta del Gobierno peruano es la de buscar un cambio integral a largo plazo reduciendo en un 50 % la anemia en niños menores de 36 meses a nivel nacional, logrando que el indicador descienda significativamente del 34.8 % actual al 17.4 % fijado hacia el año 2031 de modo definitivo.

Índices de anemia que preocupan

La ministra Canales advirtió que al menos cuatro de cada diez niños menores de 36 meses sufren de anemia a nivel nacional, con regiones críticas donde este índice supera niveles preocupantes.

"Al menos cuatro de cada diez niños menores de 36 meses sufren de anemia en nuestro país y hay regiones en las que estos índices superan pues el 50% o 54%", mencionó la ministra.

La funcionaria enfatizó que la anemia es una clara expresión de la pobreza estructural, fuertemente vinculada a limitaciones en los servicios de agua y desagüe, la falta de agua potable y la ausencia de saneamiento básico.

Asimismo, influye la falta de dietas completas, saludables y altas en proteínas en los hogares, lo que provoca que los menores contraigan parásitos y otras enfermedades infecciosas incluso en las escuelas.