"Está muerto en vida": Rosario Álvarez pide eutanasia para su hijo que lleva más de un año en estado vegetativo

25/07/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

César Álvarez es un joven de 28 años que permanece hace más de un año postrado en estado vegetativo en el Hospital Guillermo Almenara. Al respecto, su madre Rosario Álvarez pide a las autoridades dar eutanasia a su hijo. "Está muerto en vida", expresó en entrevista con Exitosa.

Durante el programa 'Informamos y Opinamos' con Karina Novoa, la progenitora indicó que su hijo tiene una hipoxia severa que no le permite tener esperanzas de vida, por lo que suplicó a la presidenta de la República, Dina Boluarte; a la Defensoría del Pueblo y al ministro de Salud, César Vázquez, que escuchen su petición.

"César tiene una hipoxia severa en la que él ya no tiene una esperanza de vida, ya no tiene el derecho si quiera a esperar en la lista de trasplantes. Él está muerto en vida, por lo que yo suplico a la presidenta, usted como madre, apelo a la Defensoría del Pueblo, al ministro de Salud. Me escuchen el dolor que tengo como madre", declaró.

Asimismo, la madre señaló que César ha recibido distintos tratamiento y mejoras en sus medicamentos, no obstante, sin resultados positivos.

"En un comité médico ellos pueden evaluar el tipo de salud que tiene César (...) Le han hecho procedimientos, mejoras en los medicamentos y no responde", agregó.

Discapacidad al 100%

En esa misma línea, Rosario aseguró que su hijo tiene una discapacidad al 100%, que está certificada por el Hospital Guillermo Almenara. También, informó que posee una incapacidad al 70%.

"No reacciona a nada, ni a la voces ni a sonidos. Él tiene una discapacidad al 100%, tengo una certificación que el Hospital Guillermo Almenara me emite con mucha tristeza esa discapacidad y tiene una incapacidad al 70%. No tiene oportunidad", dijo a nuestro medio.

Además, precisó que el joven lleva postrado 16 meses en cama, le inyectan medicamentos vía intravenosa y tiene soporte mecánico.

"Está postrado en cama 16 meses, colonizado con bacterias, tiene soporte mecánico y se alimenta artificialmente. Los medicamentos le inyectan por una intravenosa", añadió.

Promesa por cumplir

Finalmente, apuntó que su hijo le pidió que, en caso salga mal la última operación, considere la eutanasia como opción, debido a que no desea vivir siendo asistido por máquinas.

"Me dijo: 'Mamá, quiero que me prometas que si algo sale mal en la última operación, yo no quiero vivir soportado por máquinas. No podría hacer que tú estuvieses también muerta en vida viéndome'", mencionó.

De esta manera, Rosario Álvarez, madre del joven de que permanece hace más de un año postrado en estado vegetativo, solicitó a las autoridades dar eutanasia a su hijo.