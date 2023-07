Natalia Salas se emociona tras resultados negativos en prueba genética de cáncer: "Nunca dejen de cuidarse"

Natalia Salas se emocionó hasta las lagrimas luego de mostrar a sus seguidores el resultado negativo de su prueba genética de cáncer. Asimismo, la actriz dejó un pequeño mensaje de perseverancia.

Sin duda, Natalia Salas conmovió a todo el país al mostrar su proceso de lucha contra el cáncer de mama. Como se recuerda, el año pasado, la actriz peruana compartió un video en sus redes sociales en el cual relataba que había sido detectada con dicha enfermedad tras haber pasado por una serie de pruebas médicas para encontrar la condición.

Desde ese momento, la participante de 'El Gran Chef Famosos' decidió compartir su lucha con todos sus fanáticos y seguidores mediante las redes sociales, con el fin de concientizar sobre la prevención y el cuidado de la salud.

Gracias a su constancia, Natalia reveló hace unos meses que logró vencer al cáncer de mama, sin embargo, aún cuenta con un tratamiento.

El pasado sábado, 22 de julio, la actriz de 'Graffiti' contó a sus seguidores de Instagram que se había realizado una prueba para conocer si es que tenía tendencia a adquirir otro tipo de cáncer a futuro.

Según comentó, el tiempo de espera era un poco extenso, por ello, debía esperar al menos un mes para conocer los ansiados resultados y saber si estaría librada de alguna otra posibilidad de este enfermedad.

"Se acuerdan de que hace algún tiempo me hice una prueba genética en la que me extraían sangre y la procesaban para ver si tengo tendencia a hacer otro tipo de cáncer. Les dije que esa prueba se demoraba un mes más o menos y hace unos minutos he recibido el correo con los resultados", dijo la actriz en su cuenta de Instagram.