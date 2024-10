"Estamos colapsados": Trabajadores de la Morgue de Lima critican a Dina Boluarte ante alza de cadáveres por sicariato

17/10/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Alrededor de 18 mil empleadores de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público iniciaron una huelga a nivel nacional exigiendo mejores condiciones laborales y mayor presupuesto. La protesta se centró en el jirón Cangallo, Lima, donde un técnico de la Morgue Central expresó su alarma por el aumento de cadáveres debido a la violencia y el sicariato.

Reclamo urgente

Los trabajadores del Ministerio Público, quienes juegan un rol crucial en la administración de justicia en el país, demandan mayor presupuesto no solo para mejorar sus condiciones laborales, sino también para recibir una remuneración justa acorde al esfuerzo y riesgos que enfrentan diariamente.

Estos reclamos han surgido en medio de un contexto donde la carga de trabajo se ha incrementado exponencialmente, especialmente en áreas críticas como la Morgue Central de Lima, donde se manejan las investigaciones relacionadas con homicidios y muertes violentas.

Uno de los momentos más impactantes de la manifestación fue la declaración de un técnico necropsiador de la Morgue Central de Lima.

Este trabajador expresó su preocupación por el aumento alarmante de cadáveres que reciben diariamente debido a la violencia y el sicariato, lo que ha generado una sobrecarga en su trabajo y el de sus compañeros.

" Para la señora Dina Boluarte todo está bien , no hay ningún problema, pero la realidad es que el sicariato, las muertes, los homicidios han aumentado exponencialmente ", señaló.

Sobrecarga en la Morgue

El técnico también destacó que la inseguridad en la ciudad de Lima se ha desbordado, afectando directamente el trabajo de quienes operan en la morgue.

Ala miercoles La Morgue de Lima. pic.twitter.com/SML3GtdWeU — gerardolipe (@gerardolipe) October 17, 2024

"Lamentablemente, en la Morgue Central de Lima, todos los días recibimos cadáveres por bala, lo que ha aumentado el trabajo para nosotros y los compañeros que me acompañan. Queremos que esta situación cambie porque realmente estamos colapsados ", lamentó.

El técnico concluyó su intervención asegurando que lo que se ve en la prensa "es solo la punta del iceberg", ya que la verdadera magnitud de la violencia en Lima es mucho más grave.

" Lima se ha convertido en una ciudad muy insegura para todos . Lo que vemos en la prensa, en las noticias, en las redes sociales, es solamente la punta del iceberg, porque realmente la realidad que tenemos en la Morgue Central de Lima es mucho más fuerte de lo que podemos observar", finalizó.

La declaración del técnico necropsiador de la Morgue Central de Lima reflejó no solo el colapso en sus funciones, sino también la creciente inseguridad que atraviesa la ciudad. Por ello, no dudó en alzar su voz para que las autoridades, especialmente la presidenta Dina Boluarte, tomen acción ante una situación que afecta no solo a los trabajadores, sino a toda la ciudadanía.