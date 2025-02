Excanciller cuestiona pedido de "certificado de pobreza" a peruana que será deportada de EE.UU.

En diálogo con Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay cuestionó a la Cancillería por solicitar un "certificado de pobreza" a una peruana que será deportada de Estados Unidos con el fin de poder darle una ayuda económica a su hija.

En conversación con Cecilia García en el programa 'En Defensa de la Verdad', el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores calificó como "fascista" dicho certificado y apuntó que las autoridades deben "valorar con criterios, no documentos".

"Ese certificado de pobreza, es un certificado fascista (...) Lo peor de todo es que se quiera pedir un certificado de pobreza para quien tiene la evidencia incontrastable de que es pobre (...) Esta situación se debe valorar con criterios, no documentos (...) La presidenta de la República debería instruir al canciller para que este tipo de denominación desaparezca", declaró.

Asimismo, Rodríguez Mackay exhortó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a que instruya al canciller Elmer Schialer para que este tipo de denominación desaparezca.

"Pareciera que estuviéramos en la edad media. Estas cosas no podemos permitirlas (...) Tenemos que ser sensibles con la calidad humana (...) Cuando los peruanos están afuera, son absolutamente vulnerables (...) El cónsul o la cónsul cumplen su trabajo. Yo no defiendo ni ataco a nadie. Eso no lo prepara la cónsul, eso viene desde Lima", agregó.