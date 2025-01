Excanciller insta a países de América a romper relaciones con Venezuela y aplicar un "bloqueo continental"

En diálogo con Exitosa, el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, exigió que los países del continente deben tomar una postura clara con la situación en Venezuela y pidió que se acuerde un bloqueo continental.

En entrevista con Karina Novoa para el programa 'Informamos y Opinamos', el excanciller expuso como la solución para sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela es tomar una acción firme para ser una sola fuerza que tenga claro el objetivo de sacarlo del poder.

Para lograr el objetivo de sacar del poder a actual presidente de Venezuela, el exfuncionario explicó que se necesita un trabajo en conjunto de tres frentes que deben actuar complementariamente. El primero es el militarismo conformado por comandantes y coroneles.

Los representantes del segundo frente son las personas que han salido a las calles para protestar y mostrar su inconformidad ante las decisiones gubernamentales. Y la tercera responde a una acción internacional que actúe, en palabras de Rodríguez Mackay, de verdad.

Este plan de acción debe tener un solo libreto el cual debería ser la de 'Nicolás Maduro dictador', según el excanciller. Lo que posteriormente debe traducirse en un cierrapuertas de todos los gobiernos y países contra la Venezuela dirigida por Maduro.

"Ya tenemos a Chile, Argentina, Perú, Estados Unidos y República Dominicana como países que rechazan la juramentación de Nicolás Maduro. Y es necesario que continúen para aislar al régimen, no al país. Eso hay que hacerlo, una vez se haga lo segundo sigue un bloqueo continental contra Venezuela", añadió.

Miguel Rodríguez expuso que al no concretarse la toma del poder por parte de Edmundo González como se tenía establecido, el mandatario venezolano se vio fortalecido por la inacción ante la nula resistencia mientras juramentaba como presidente.

"El objetivo era que Edmundo González hoy asumiera la presidencia de Venezuela como fue anunciado, como ese escenario no se cumplió. Es decir no pasó nada. Entonces Nicolás Maduro hoy día ha terminado fortalecido. Para algunos les parezca falto de estrategia al comunicarlo, pero a mí me gusta decir la verdad. Maduro controla todo el aparato del país", precisó.