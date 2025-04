Exoperario de Medifarma NIEGA responsabilidad por suero defectuoso: "Me imputaron esos hechos"

Roy Chávez Llicán, operario de Medifarma quien fue detenido preliminarmente por la Fiscalía el 9 de abril y liberado 72 horas después, rompió su silencio y negó ser culpable del lote del suero defectuoso que ha provocado hasta el momento la muerte de al menos cinco personas.

Tras su liberación, Roy Chávez Llicán, ahora exoperario del laboratorio Medifarma, no dudó en tratar de esclarecer lo sucedido y dar su versión de los hechos tras ser acusado como el presunto responsable de cambiar la muestra de suero para un análisis, utilizando una que no correspondía al lote defectuoso.

Durante su entrevista con 'Punto Final', Chávez Llicán aseguró que fue forzado por Medifarma para firmar su carta de renuncia y que, incluso, la empresa le imputó toda la responsabilidad sin una investigación adecuada. Asimismo, alegó que su trabajo era en el área de producción y no de control, ya que el laboratorio contaría con otras áreas encargadas de determinar si sus productos "estaban mal o no".

"Solo que las investigaciones sigan su curso y no sean injustos. (...) Ellos me obligaron a renunciar, me pusieron una carta de renuncia y me imputaron todos esos hechos", expresó.