Familia de la mujer que perdió la vista tras pelea de barristas pide indemnización a Universitario y Alianza Lima

La familia de la mujer perdió la vista tras caerle una piedra en el ojo derecho, debido a un enfrentamiento de hinchas en Santa Anita, solicitó a los clubes de la Liga 1, Universitario de Deportes y Alianza Lima brindarles una indemnización por los perjuicios a Luz Anchivilca (50).

En entrevista con nuestra reportera, la hija de la damnificada argumentó su requerimiento, recordando que los perpetradores de la arremetida contra su madre son fanáticos de las escuadras más populares del Perú.

En ese sentido, la joven puntualizó que la vista de su progenitora no retornará, pero la colaboración de ambas entidades deportivas debería hacerse presente por tratarse de sus seguidores.

Pese a que este caso fue divulgado ayer en Exitosa, la muchacha apuntó que ninguna de los equipos se ha acercado a su familia para brindarle apoyo, es más, ni si quiera los han llamado, cuando sus números telefónicos fueron compartidos en nuestros enlaces.

"No, no me han dicho nada, ni me han llamado tampoco", añadió en su intervención.