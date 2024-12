¿Feriado largo en Navidad? Conoce AQUÍ si 23 y 24 de diciembre serán días no laborables

18/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Navidad podría tener una celebración mucho más prolongada luego de que se anunciase que el lunes 23 y martes 24 de diciembre serán feriados no laborables. Un feriado largo para festejar la Noche Buena en familia.

¿Es feriado los días 23 y 24 de diciembre?

Las fechas mencionadas están estipuladas en el Decreto Supremo 011-2024-PCM publicado el 31 de enero del 2024, como días no laborales para los trabajadores del sector público. Quienes deberán compensar esas horas en días posteriores según la Oficina de Recursos Humanos de su centro de labores.

Para el sector privado, esta medida se puede negociar entre los empleados y sus empleadores. Quienes pueden acordar como recuperar los días de trabajo. De todos modos, la decisión final correrá por parte del empleador.

Los que no descansan

Algunos sectores no podrán acceder a estos días feriados por ser de relevancia para la comunidad. Entre ellos se encuentran los encargados de los servicios sanitarios, limpieza y similares. Igualmente, los encargados de los servicios de agua, electricidad, gas, desagüe y combustible tampoco contarán con los días no laborables.

Otros sectores que no tendrán la posibilidad de usar los feriados del 23 y 24 son aquellos que laboren en comunicaciones y telecomunicaciones. Debido al constante tráfico de información que pueden generar las épocas navideñas.

Igualmente, en todo sector de transporte no se dejará de laborar, ya sea desde conductores o los empleados que trabajan en puertos marinos y en aeropuertos. Es imposible que dejen de funcionar, sobre todo en días tan concurridos.

La vigilancia, custodia e incluso sepelios también pertenecen al grupo que no podrá reclamar los días no laborables. Finalmente, los encargados del traslado de valores y expendio de víveres y alimentos cierran el grupo que no entra en la lista de beneficiados de los 23 y 24 de diciembre no laborables.

Feriado largo para Año Nuevo

En el Decreto que estipula el 23 y 24 como feriados, señala de igual manera que el lunes 30 y martes 31 de diciembre serán días no laborables. Lo que invita a tener una celebración de Fin de Año mucho más extensa.

No obstante, las restricciones a ciertas labores se mantendrán y solo aquellos que puedan disfrutar del próximo feriado largo podrán repetir la celebración que supone tener casi 5 días libres.

En resumen, el feriado largo de Navidad podrá ser disfrutado por ciertos beneficiados del sector público, al estar establecidos los días 23 y 24 de diciembre como feriados no laborables.