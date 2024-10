Fuerzas Armadas no están preparadas para garantizar seguridad ciudadana, afirma exministro de Defensa

09/10/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, se mostró en contra de que las Fuerzas Armadas del Perú sean usadas para enfrentar la inseguridad ciudadana. En su lugar, acotó que estas sirven para apoyar el control interno y actuar solo cuando la circunstancia ponga en riesgo la integridad de la Nación.

Jorge Chávez sobre Fuerzas Armadas

El otrora jefe del Mindef indicó que se debe revisar cuál es la funcionalidad que fungen las instituciones castrenses, exceptuando a la Policía, en el país. Remarcó que es un fuerte crítico de que se usen a las FF. AA. para fines que no son los que establece su rol, destacó el otrora alto funcionario.

"Yo creo que lo que se debería observar es el nuevo rol sobre lo que tiene que desempeñar las Fuerzas Armadas. Yo, como siempre, he sido crítico de que se empleen las Fuerzas Armadas en temas en los que no están preparados, como es la seguridad ciudadana.

El militar en retiro además explicó que existe una posibilidad de que los militares puedan apoyar con el orden interno, como es el caso del VRAEM, en donde existe apoyo y confrontación contra fuerzas terroristas y de otra índole, como lo son los narcotraficantes. Empero, recordó que ello se ve solo cuando " está en riesgo el país ".

"Si bien es cierto, en su rol pueden apoyar el control del orden interno, como lo vienen haciendo en el VRAEM, como cuando se desbordan las situaciones en temas de seguridad se apoye con patrullajes. Pero lo que se debe hacer es el empleo efectivo de las FF. AA. dado la circunstancia en que esté en riesgo el país", resaltó.

A favor de la compra de aviones

Es importante resaltar que, así como el ex titular de Defensa, esta no es la primera vez en que se puntualiza que las Fuerzas Armadas no cuentan con la capacitación de garantizar la seguridad ciudadana. Además de las características que la ola de criminalidad presenta.

En otro momento, Jorge Chávez Cresta se mostró a favor de que exista una compra de aviones y demás instrumentos que puedan armar a la Fuerza Aérea. Resaltó que existe un desabastecimiento de parte de la FAP y que ello debe ser subsanado por el mismo gobierno del Perú.

De este modo se pudo conocer que el exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, se mostró en contra de que las Fuerzas Armadas sean usadas para enfrentar temas de inseguridad ciudadana.