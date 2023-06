Gamarra: Joven arriesga su vida y rescata 25 canes de incendio: "Lo que más me importa son los perros"

Un almacén de reciclaje en las inmediaciones de Gamarra registró un incendio de grandes porporciones el último viernes 9 de junio, donde 25 perros estuvieron en peligro de perder la vida. Afortundamente, un joven arriesgó su integridad para salvar a estas mascotas y logró salir ileso junto al mencionado grupo de canes.

El ciudadano de nacionalidad colombiana no dudó y socorrió inmediatamene en rescate de los perros, pese que podría signifcar un peligro para él, pues las mascotas se encontraban en el techo. Al ser consultado sobre las razones de su heróico acto, el joven aseguró que lo hizo por amor a su perrito.

"Vi el incendio, vi el perro que estaba arriba en la esquina y yo tengo este hermoso animalito, no quisiera que mi perro muriera quemado. Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así. La adrenalina me puso a subir", detalló a Latina.