"Tener perros en lugar de hijos": Mujer de 108 revela el secreto para tener una larga vida

Muchas personas aman a los animales e incluso los consideran como un integrante más de su familia, tal como lo hace Ada Daniel, una mujer de 108 años. Sin embargo, su secreto para tener una larga vida causó revuelo y controversia en las redes sociales.

Prefiere los perritos que los niños

Ada Daniel, una mujer que recientemente celebró su 108 cumpleaños, señaló que la clave para llegar a su edad es tener muchos perros como mascotas en lugar de tener hijos.

La residente del hogar de ancianos Codnor Park, en Derbyshire, Reino Unido, afirmó de forma irónica que sus perros, unos galgos, la ayudaban a mantenerse en forma y llena de energía, ya que al no tener hijos, encontró en la compañía de sus adorados perros la felicidad y vitalidad necesarias para una vida plena.

"Definitivamente es un personaje. Una vez le pregunté cuál era su secreto. Ella me dijo que era tener perros y no niños", contó Kelly Goucher, administradora de la residencia de ancianos Codnor Park, donde vive Daniel, a la cadena de BBC.

Nunca tuvo hijos

Asimismo, Kelly Goucher señaló que Ada no tenía mucha familia: "Nunca tuvo hijos, así que no tiene nietos, así que solo queríamos conseguirle la mayor cantidad de tarjetas posible (por su cumpleaños). A ella le gusta bastante que la gente sepa de ella por su edad", comentó.

Se reveló que Ada enviudó hace algunos años; sin embargo, se mantuvo en compañía de sus adorables perros, con quienes realizaba largos paseos hasta el 2015, cuando se mudó a la casa de reposo.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, la historia de Ada Daniel generó cientos de comentarios personas que se mostraron a favor del consejo dado para obtener una larga vida, mientras que otros señalaron que no se deberían de humanizar a los animales.

"Otras personas viven también sobre los 100 años, pero tienen hijos, una familia y han sido felices", "verídico", "ya me veo así de viejita", "las dos cosas son hermosas. Solo no quieran llevar un nivel de vida que no les corresponde, no se llenen de deudas. Vivan tranquilos. Humildes, quitados de la pena", "ser madre es lo más hermoso en esta vida. Los hijos son el amor puro. Mi abuela vivió 106 años y no tenía perros, pero si hijos", "¿será cierto?", "están en las buenas y en las malas los animalitos", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en Facebook.

De esta manera, muchos aprovecharon para expresar lo que opinaban sobre Ada Daniel, quien afirmaba tener una larga vida gracias a tener perros en lugar de hijos.