Gobernador de Lambayeque: Ya es momento de que los policías y militares estén en las calles

Ante el incremento de la delincuencia en Lambayeque, el gobernador regional Jorge Pérez hizo un llamado al Gobierno de Dina Boluarte y solicitó que militares y policías patrullen las calles de su región.

Durante el diálogo con Jesús Verde para Hablemos Claro, Pérez Flores instó al Ministerio del Interior (Mininter) y al Ministerio de Defensa (Mindef) a propiciar la incorporación de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el cuidado de su demarcación.

Agregado a ello, la autoridad defendió el trabajo de ambos organismos, apuntando que sus efectivos "no hacen daño alguno" y han apoyado a la población en sus "peores momentos".

"Yo les pido a las autoridades, sobre todo al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, de una vez por todas, salgan con los tanques, salgan con los militares, ellos no hacen daño, ellos nos han apoyado en los peores momentos, sino han matado a nadie", dijo a nuestro medio.

En esa línea, el gobernador regional apuntó que tienen detectadas zonas de alta criminalidad y con ayuda de la PNP y FF.AA. podrán "disminuir" la tasa delincuencial. Asimismo, afirmó que dicha acción estaría acompañada con un trabajo preventivo contra la violencia, en el sector educación.

Por otro lado, Jorge Pérez apuntó que Lambayeque es una región que no se solventa de las regalías mineras, sino que del "mismo negocio", por lo que sí la delincuencia les gana la partida, "caerán totalmente".

"Nosotros vivimos del día a día, Lambayeque no tiene canon, no tiene sobrecanon, no tiene regalías mineras, nosotros vivimos del negocio y sí Lambayeque se sitúa como una región insegura nuestra competitividad como región va a caer totalmente", declaró.