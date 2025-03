"He perdido todo": Paciente diabética se queda sin medicamentos en voraz incendio en Cercado de Lima

05/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El incendio registrado en Cercado de Lima no logra aún ser sofocado en su totalidad. Este siniestro dejó varios damnificados, entre ellos la señora Carmen, una paciente diabética que en comunicación con Exitosa, contó que perdió sus medicamentos en las intensas llamas.

Paciente diabética "lo perdió todo" en el incendio

Un incendio de grandes proporciones se registró en el último piso de un edificio utilizado como almacén clandestino en el Jirón Cangallo, a unos metros del Instituto Nacional Materno Perinatal, el último lunes 3 de marzo. Los bomberos, hasta la mañana de hoy, siguen con sus esfuerzos para poder combatir y mitigar las intensas llamas y que no se expandan a viviendas aledañas como de la quinta Virgen del Carmen.

Exitosa llegó hasta la Plaza Italia, donde la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) instaló un albergue temporal para atender a los damnificados por el voraz incendio. Es así como se conoció el caso de la señora Carmen, quien se encuentra en una de las carpas habilitadas y contó a nuestras cámaras el momento de angustia que afronta tras ver cómo el fuego arrasó con todas sus medicinas para combatir su diabetes.

"No pensé que esto iba a llegar a estos extremos. (...) He perdido todos mis medicamentos, no pensé que este incendio fuera de tal magnitud. Perdí todos mis medicamentos, yo necesito más la insulina porque las pastillas se pueden comprar, pero la insulina es muy cara", indicó, visiblemente preocupada por la emergencia que alarmó a todos en la quinta Virgen del Carmen.

Damnificados llevados a albergue temporal en Plaza Italia

A su vez, la señora Carmen señaló que no solo perdió sus medicamentos en el siniestro, sino que su vivienda quedó inhabilitada. Al regresar de comprar leche para su bebé, vio cómo un humo negro y las llamas comenzaban a azotar la zona, por lo cual, sin dudarlo, sacó a sus niñas de su casa, que luego, una de sus paredes terminaría colapsando.

Ella y su familia tuvieron que pernoctar en la calle y luego ser trasladados al albergue temporal en la Plaza Italia. Hasta allí también llegó personal del Ministerio de Salud (Minsa) para poder ayudar a la señora Carmen a controlar su diabetes.

"Cuando regreso veo la llama naranja, saqué solo a mis niñas. Salí sin nada, sin medicamentos, solo con las niñas. Al día siguiente nos empadronaron y vine para acá, nos dijeron de la carpa y tuve que ir al hospital", dijo a Exitosa.

Carmen, paciente diabética, recibe apoyo del Minsa tras perder sus medicinas en el incendio.

Paciente diabética tras incendio: "Que desaparezcan los almacenes"

Para finalizar, doña Carmen lamentó que los almacenes clandestinos provoquen tragedias de gran magnitud que deja varios damnificados. Asimismo, sostuvo que en el mes de junio 2024 también se registró un incendio donde lo "perdió todo" y al parecer esa situación no sirvió "de escarmiento para aquellos que tienen estos almacenes" en lugares inadecuados.

"Ahora me he vuelto a quedar en nada por negligencia de esas personas que no se pone la mano al corazón. Mira cuántas personas son damnificadas", sentenció.

De esta manera, en diálogo exclusivo con Exitosa, la señora Carmen, una paciente diabética, informó que ha perdido sus medicamentos durante el incendio en Cercado de Lima.