Hospital Arzobispo Loayza: Pacientes denuncian falta de medicamentos e inoperatividad de laboratorios

Los pacientes del Hospital Arzobispo Loayza mostraron su indignación y molestia ante las cámaras de Exitosa tras revelar la escasez de medicamentos y que los laboratorios médicos donde deberían realizarse sus respectivos análisis se encuentran inoperativos.

En los exteriores del nosocomio, un grupo de personas aprovecharon la oportunidad de denunciar acciones que no les permite mejorar su estado de salud, ya que no pueden adquirir un medicamento determinado porque se encuentran escasos o debido a que sus precios son demasiados altos, lo que los lleva a tener que buscar esos fármacos en los alrededores.

"El doctor o la doctora me da una lista de varios medicamentos, a veces de 10 puedo encontrar hasta 4 o 5, los demás ya no encuentro porque dicen que el hospital no trabaja con ellos", "los más caritos no tienen, algunas cosas baratas no hay, tenemos que salir afuera a comprar", expresaron algunos de los pacientes indignados por la situación.