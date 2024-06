Hospital Arzobispo Loayza: ¡Alarmante! Fiscalía halla medicamentos vencidos desde 2018

07/06/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Tercera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima realizó un operativo preventivo la mañana de ayer, 6 de junio, logrando descubrir una gran cantidad de medicamentos vencidos en el 2018.

La intervención dentro del nosocomio se dio tras la denuncia de un programa dominical por la pésima infraestructura y fármacos vencidos. Sin embargo, especialmente para conocer si existe responsabilidad de algún funcionario por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, así como la seguridad pública.

¿Crisis en sector salud?

Según lo revelado por la Fiscalía se hallaron las medicinas caducadas en un área que era usada como almacén, así como un equipo de rayos X en mal estado. Asimismo, detectaron que parte del personal cargaba los fármacos expirados hacia una unidad de transporte para su desecho como parte de un procedimiento administrativo.

"Efectivamente hay un equipo de rayos X este malogrado, se está haciendo lo posible para que se recupere. Sin embargo, en el área de diagnóstico por imágenes hay tres equipos de rayos X que sí están funcionando. Se ha comprobado que hay medicamento vencido del año 2018, 2020, 2021 inclusive", expresó el fiscal de Prevención del Delito Lima Centro, Oscar Díaz.

A su vez, el fiscal a cargo del operativo indicó que el mal estado del nosocomio se debería a temas de presupuesto, debido a que no tuvieron asignación requerida. Por ello, realizó un llamado al Ministerio de Salud (Minsa) y al del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que puedan verificar la situación y tomar las cartas sobre el asunto.

"Me han informado que el presupuesto que han solicitado el año pasado cerca de 30 millones de soles, (solo) le han dado un millón 800 soles, algo así. O sea, muy bajo y que para este año no le han presupuestado dinero alguno, y que para el año que viene no les darán nada", reveló a Canal N.

📢 Tercera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima inició procedimiento preventivo contra los que resulten responsables del Hospital Arzobispo Loayza, para prevenir los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (lesiones y exposición al peligro de persona dependiente). 1/3 pic.twitter.com/1ZU2z343Mg — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 6, 2024

Pronunciamiento

En otro momento, el representante del Ministerio Público, manifestó que el centro de salud contratará a una empresa para desechar estos medicamentos, debido a que por precaución no puede ser retirada por cualquier compañía y que aparentemente estos fármacos vencidos no fueron utilizados en los pacientes.

Tras la intervención en el Arzobispo Loayza, el Minsa emitió un comunicado asegurando que los medicamentos nunca se utilizaron desde su vencimiento tratando de tranquilizar a la población.

Inversión en salud

A su vez, remarcaron que el hospital nacional en mención será el primero en ser modernizado en el marco del "Plan Hospitales Centenarios" anunciado por el gobierno de Dina Boluarte con una inversión de más de S/2 mil millones.

"Lo encontrado por la Fiscalía son medicamentos vencidos en su mayoría en gobiernos anteriores (2018 y 2022); los mismos que nunca se usaron desde su vencimiento, actualmente se encuentran de baja y en proceso de destrucción conforme a las normas establecidas", señalaron a través de sus redes sociales.

De esta manera, la Tercera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima realizó un operativo preventivo en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y hallaron medicamentos vencidos en el 2018 tras varias denuncias presentadas.