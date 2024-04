Presidenta Dina Boluarte fue abucheada durante visita al hospital Arzobispo Loayza

La presidenta Dina Boluarte fue abucheada este lunes cuando participaba del lanzamiento del Plan Hospitales Centenarios en el hospital Arzobispo Loayza. Frases como "largo, mentirosa" fueron emitidas por familiares de los pacientes, entre otros.

Frente a dichas palabras, la mandataria instó a sus detractores a cesar los ataques verbales; puesto que el evento realizado "no era un espacio para proliferar odio" contra su persona.

Según indicó, llegó al distrito de Cercado de Lima para comunicar sobre el fortalecimiento y la modernización de los centros médicos más antiguos, por lo que no era oportuno enfrascarse en "mediocridades".

"Los gritos u odios a la patria no nos detendrán, aquí estamos firmes por la salud de todos los peruanos. No hay espacio para odios, tampoco para mediocridades. Aquí estamos avanzando en el desarrollo de la patria. (...) No nos van a detener y aquí estamos firmes por la salud de todos los peruanos", sostuvo.