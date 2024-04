Huacho: Familiares exigen investigación por muerte de madre que buscaba el cuerpo de su bebé desaparecido

La muerte de una madre de familia de nacionalidad extranjera y la desaparición del cadáver de su bebé recién nacido, ha generado conmoción en la ciudad de Huacho. La familia de la fallecida llegó hasta el Hospital Regional de la referida ciudad y exigió una investigación exhaustiva para aclarar la muerte de su familiar, ya que sospechan de una presunta negligencia médica.

La mañana de ayer, alrededor de las cuatro de la madrugada, Yessica Medina falleció debido a una infección generalizada, esto después que hace unos días su bebé naciera muerto y posteriormente el cadáver desapareció misteriosamente de la Morgue del nosocomio.

Asimismo, la Policía Nacional del Perú continúa investigando el caso y ha solicitado las cámaras de seguridad de la morgue del hospital. Sin embargo, informaron que el caso ha sido tomado por el Ministerio Público, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

El esposos de la fallecida, Ebert Ruiz, que también es de nacionalidad venezolana, llegó hasta el Hospital Regional de Huacho y conversó con un corresponsal de Exitosa. El viudo lamento la muerte de la madre de su bebé y reveló que posiblemente se haya debido a un cuadro de anemia que padecía.

"He venido a ver los trámites para retirar el cuerpo. Todo sucedido en la madrugada. Sobre el bebé ya he desistido de eso, no quiero problemas, sólo quiero llevarme a mi esposa a mi casa (...) Ella sufría de anemia y parece que se le ha complicado. No pensé que se iba a morir", declaró para nuestro medio.