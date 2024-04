Alex Brocca: Familia quiere republicar su libro 'Canto de dolor' y donar el dinero recaudado

El nombre de Alex Brocca se encuentra en el ojo público luego del estreno de 'Chabuca', la película autobiográfica de Ernesto Pimentel, donde hace mención al bailarín, quien fue su expareja.

Tras ello, se viralizó digitalmente el libro que Alex escribió antes de morir, pero ahora se puede encontrar en físico en las calles del centro de Lima. Sin embargo, ahora su familia quiere republicar oficialmente su libro y esperan frenar la piratería por una buena causa.

Luego de 20 años, el libro 'Canto de Dolor', nuevamente ha recobrado vida y la creatividad peruana, no ha hecho más que ponerlo a disposición de todos de forma digital, pero lo que ha sorprendido es que en el centro de Lima ya se encuentra a la venta de manera física.

Por esta razón, las hermanas de Alex Brocca conversaron con un conocido programa de espectáculos y se refirieron al éxito que tiene el libro en este 2024. Sin embargo, la presentadora del programa le consultó si es que han recibido alguna propuesta para republicar el escrito de manera formal y legal. Ante ello, las familiares del fallecido bailarín, mencionaron que no tienen una propuesta hasta el momento.

"Con respecto al libro, sabemos que el peruano es muy habilidoso para hacer sus negocios. Formalmente, no hemos recibido ninguna propuesta, si me gustaría que haya una editorial seria, que decida hacer la impresión nuevamente y que la gente lo pueda comprar de manera formal ", expresaron al inicio.

Además, explicaron que la finalidad de esta decisión no sería obtener algún beneficio económico, sino, por el contrario, aprovechar esta coyuntura y lo que entrega el escrito para concientizar a la gente.

Mencionaron que el dinero que se pueda recaudar lo destinarían a algún lugar benéfico, en favor de las personas que padecen la misma enfermedad que acabó con la vida de Alex Brocca.