Incendio en Barranco: Fuego en vivienda de material noble causó alarma entre vecinos (VIDEO)

21/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio en una vivienda en el distrito de Barranco generó alarma en los ciudadanos al promediar la una de la tarde, cuando observaron las inmensas llamas de fuego al interior de una casa en el cruce los jirones Juan Fanning y Soldado Cabada.

Al lugar de la emergencia acudieron cuatro unidades de Bomberos para atender y controlar el siniestro en una casa de material noble. Los hombres de fuego evacuaron la zona para que no haya afectaciones a la salud de los moradores del distrito y transeúntes en general.

Sin pérdidas humanas

El incendio se desarrolló en los cuartos prefabricados, construidos en el segundo piso de la vivienda ubica en la zona del Parque Torres Paz . El material de las habitaciones hizo que el fuego se expanda rápidamente. Cabe señalar que, no se registraron ni heridos, pérdidas humanas .

Tras el control del incendio, se constató que los daños materiales se registraron en el segundo piso del inmueble. Asimismo, el primer piso está en buen estado, no siendo afectado, gracias a la rápida labor de los bomberos.

Del mismo modo, las viviendas aledañas no resultaron afectadas para la tranquilidad de sus propietarios, quienes regresaron a sus casas luego de que el fuego fuera controlado y apagado por completo.

¿Qué hacer ante la ocurrencia de incendios urbanos?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato por la ruta de evacuación, frente a la ocurrencia de un incendio urbano. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de la central 116 .

Además, de evitar inhalar humo, tapándose la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, utiliza un extintor para apagarlo, siempre y cuando sepas usarlo. De no ser así, evacúa a una zona segura extrema y no uses los ascensores para transportarte.

Recomendaciones frente a incendios

De esta manera, los bomberos controlaron el incendio suscitado en Barranco, no habiendo heridos ni víctimas mortales.