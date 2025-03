Incendio en Cercado: Bomberos aclaran que no pretendían retirarse de zona del siniestro en Barrios Altos

12/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras ocho días del inicio del incendio en un edificio utilizado clandestinamente como almacén, las autoridades continúan trabajando para extinguir los últimos focos de fuego. En ese sentido, el comandante departamental de Lima Sur, Lucho Paredes, aseguró que los bomberos permanecerán en la zona hasta apagar por completo las llamas que aún persisten entre los escombros.

Vivienda, Ejército y Bomberos colaboran en la remoción de escombros

En diálogo con Exitosa, el representante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú explicó que, si bien las labores principales ahora están a cargo del Ministerio de Vivienda, con apoyo de la Municipalidad de Lima y el Ejército del Perú, los bomberos siguen en el área para monitorear cualquier reavivamiento del fuego.

El comandante detalló que los bomberos están realizando cortes en la estructura para facilitar la recolección de escombros por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Asimismo, destacó el apoyo del Ejército, que no solo ha proporcionado volquetes para la limpieza, sino que también ha instalado iluminación en la zona, lo que les permite trabajar durante las noches con mayor visibilidad.

Bomberos seguirán en la zona de emergencia

Paredes enfatizó que los bomberos no tienen intención de retirarse, aunque aclaró que no les corresponde atender temas estructurales, ya que eso es responsabilidad de otras instituciones.

"Nunca fue nuestra intención retirarnos o dejar la emergencia. Sin embargo, hay aspectos estructurales que no nos competen. Nos hemos quedado para brindar apoyo y actualmente tenemos tres unidades en la zona. A partir de esta noche, podrían permanecer solo dos", explicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el comandante departamental de Lima Sur de los Bomberos, Lucho Paredes, aseguró que su organización jamás pretendió retirarse de la zona del incendio, pero no pretendían asumir otras responsabilidades.



📻 95.5 FM

📡 6.1... pic.twitter.com/aYZsaVvtq7 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 12, 2025

Aún quedan focos de fuego entre los escombros

El comandante también señaló que, aunque ya no hay riesgo de reactivación del incendio, todavía existen pequeñas llamas entre los escombros, lo que ha generado preocupación en la población. No obstante, aseguró que estas no representan un peligro.

"No hay riesgo de que el fuego se reavive. Tendría que ocurrir algo imprevisible, pero incluso con el viento que arrecia en las noches, solo quedan pequeñas fogatas entre los escombros. La gente se asusta al verlas, pero no van a avanzar. Hace cinco días, esto ardía como el infierno", agregó.

Limitado acceso dificulta labores de los bomberos

Finalmente, Paredes indicó que las restricciones de acceso han complicado el trabajo en la zona central de la emergencia, lo que limita su capacidad de acción. Por ello, esperan que las labores de remoción continúen para poder extinguir los últimos focos del incendio.

De este modo, el comandante departamental de Lima Sur, Lucho Paredes, reiteró que los bomberos siguen trabajando en la zona y que nunca fue su intención retirarse, pese a llevar más de una semana atendiendo la emergencia.