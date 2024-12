Incendio en Cercado: Joven salta de tercer piso para escapar del fuego y vecinos lo salvan con colchón

07/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante un incendio suscitado en una vivienda del jirón Rodríguez de Mendoza, en el Cercado de Lima, un hombre tuvo que saltar desde un tercer piso hacia la calle para poder escapar de las llamas. En el suelo, vecinos y diversas autoridades aguardaron al hombre sosteniendo un colchón para amortiguar su caída.

En las impactantes imágenes difundidas en redes sociales, se ve como el hombre calculaba sentado en la ventana del domicilio, buscando un ángulo ideal para caer de forma idónea y evitar la mayor afección posible. En el lugar se encontraron hasta 10 personas que viven en las casas aledañas, junto con ellos efectivos de la Policía Nacional y serenazgo del distrito.

Reporte incendio en Cercado de Lima

Tras momentos de alto suspenso, el hombre cayó en el colchón y, por fortuna, no sufrió ningún daño. Este pudo ponerse de pie para posteriormente ser atendido por los paramédicos. Hasta el momento no se han confirmado más heridos a causa del siniestro. Por el momento, las autoridades no han detallado cuáles serían las razones que iniciaron las llamas.

Incendio en Av. Abancay

Hace exactamente una semana, un feroz incendio fue registrado en un edificio cerca del cruce de las concurridas avenidas Abancay y Grau, también en el cercado de Lima. En aquella ocasión, fueron necesarias hasta 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú para atender el siniestro. Este fuer registrado en la página oficial del CGBVP desde las 5 de la tarde del pasado 30 de noviembre.

El fuego inició en uno de los departamentos del piso 11. Producto de ello, todo el edificio tuvo que ser evacuado por los riesgos a causa del humo tóxico. Los hombres de rojo tuvieron que usar una de las unidades telescópicas debido a la altura del acontecimiento.

Asimismo, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, comentó que, debido al incendio, tuvieron que desviar el recorrido del Corredor Morado por los jirones Leticia, Carlos Zavala y Montevideo. Por fortuna, con el pasar de las horas, el tránsito recobró la normalidad y el hecho no pasó a mayores.

Hasta el momento, son 10 mil los incendios registrados por el CGBVP, empero, esta cifra podría aumentar a los marcados el año pasado (11,647). Así lo advirtió la Asociación de Empresas de Seguros para El Comercio. Además, indicaron que las emergencias suelen aumentar regularmente durante las fiestas de fin de año.

