Incendio en Cercado de Lima: Bomberos se retirarían HOY de Barrios Altos por falta de agua y maquinaria

Bomberos se retirarían hoy lunes 10 de marzo de la zona del incendio en Barrios Altos, Cercado de Lima, por falta de apoyo con agua y maquinaria pesada.

En diálogo con Canal N, el comandante territorial de los Bomberos de Lima y Callao, brigadier Alfonso Panizo, informó que los 'Hombres de rojo' se retirarán hoy a las 6:00 p.m., independientemente de que el incendio, que comenzó el 3 de marzo en el centro de Lima, en Barrios Altos.

"Nosotros nos vamos a las 6 de la tarde. Hemos ampliado el período más, terminábamos a las 6 a.m., pero hemos ampliado hasta las 6 p.m., es decir, una semana completa. Si la gente que tiene que hacer su trabajo no lo hace, nosotros no podemos hacer más", declaró.